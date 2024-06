En direct

19:07 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 10,67% à Eysines, contre 24,38% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les études sondagières établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Eysines, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,31% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Eysines, entre les 24,38% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,72% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Eysines, un Rassemblement national favori ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Eysines semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Eysines ? Les électeurs d'Eysines avaient offert à Marine Le Pen 18,75% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la représentante du RN avec respectivement 31,38% et 21,64% des bulletins exprimés. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 34% contre 66%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 17,51%, alors que les candidats Nupes cumuleront 32,31% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Eysines Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Eysines était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,38% des voix, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,4% et Yannick Jadot avec 16,71%.

11:45 - Eysines et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux A la mi-journée des européennes, Eysines fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 24 374 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 106 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 18,43 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,6 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 1 800 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 9,78%, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,33%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2403,25 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Eysines, les enjeux locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Eysines Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50%. Au fil des dernières années, les 24 691 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 7 549 inscrits sur les listes électorales à Eysines, 51,1% étaient allés voter. Le taux de participation était de 44,1% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Eysines À Eysines, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,46% au premier tour et seulement 55,45% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Eysines ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 23,42% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 26,79% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.