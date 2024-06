En direct

19:08 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 8,1% à Bruges, contre 28,01% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bruges, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,52% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Bruges, entre les 28,01% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,4% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Bruges à l'issue des européennes ? A noter : Bruges fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 16,58% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 16,73% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Bruges penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Avec 16,73%, c'est un résultat trop serré qu'avait fait Marine Le Pen à Bruges au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 34,9% et 19,96% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 69,86% contre 30,14% pour Le Pen au second round dans la localité. Au premier tour des législatives, Bruges, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM l'emporter avec 36,40%, alors que le RN sera distancé à 14,56%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test semble toujours indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Bruges était le suivant : la liste de Jordan Bardella avec 16,58% des bulletins, en troisième position, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 18,26% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 28,01%, vainqueure dans la localité.

11:45 - Comprendre l'électorat de Bruges : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Bruges regorge de diversité et d'activités. Avec ses 20 215 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 965 entreprises attestent une économie favorable. Dans la ville, 37 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 18,22 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 938 résidents étrangers, Bruges se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 986 €/an, la ville défend une économie stable malgré les défis. À Bruges, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Bruges Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 53,46% des électeurs de Bruges (Gironde), contre un taux de participation de 43,22% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Bruges L'un des facteurs forts des européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Bruges. La perte de pouvoir d'achat pourrait inciter les habitants de Bruges à s'intéresser plus fortement de l'élection. Au premier tour de la dernière présidentielle, 80,07% des électeurs inscrits dans l'agglomération s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 76,13% au deuxième tour, ce qui représentait 10 152 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.