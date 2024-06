Résultat des européennes à Saint-Gervais-la-Forêt : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,75% contre 32,07% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 34,14% contre 65,86%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,61% au premier tour, contre 34,29% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme La République en Marche l'emporter.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Gervais-la-Forêt révèlent les tendances électorales

À Saint-Gervais-la-Forêt, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec une densité de population de 359 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,83%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,29%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 424 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,27%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,9%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Gervais-la-Forêt mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,92% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.