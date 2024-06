En direct

19:14 - À la Chaussée-Saint-Victor, quel candidat vont plebisciter les électeurs de la gauche ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,91% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,06% à la Chaussée-Saint-Victor, contre 30,29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à la Chaussée-Saint-Victor ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe pour ces élections européennes, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si dans l'Hexagone, les sondages prévoient une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a visiblement gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à la Chaussée-Saint-Victor ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,55% contre 36,07% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 34,87% contre 65,13%. Le RN ne convainquait pas plus à la Chaussée-Saint-Victor un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,23% au premier tour, contre 41,53% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de la Chaussée-Saint-Victor, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - 30,29% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à la Chaussée-Saint-Victor Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes européennes à la Chaussée-Saint-Victor plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 30,29% des voix, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,94% et Yannick Jadot avec 11,9%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à la Chaussée-Saint-Victor A la mi-journée des européennes, La Chaussée-Saint-Victor fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 4 497 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 366 entreprises, La Chaussée-Saint-Victor offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (15,21 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 183 résidents étrangers, La Chaussée-Saint-Victor est un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,75% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 331,75 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, à la Chaussée-Saint-Victor, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à la Chaussée-Saint-Victor ? Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des Français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,37% en 2009 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%. Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 4 612 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 40,48% des inscrits sur les listes électorales de la Chaussée-Saint-Victor. Le taux d'abstention était de 48,47% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à la Chaussée-Saint-Victor : la participation en question À la Chaussée-Saint-Victor, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 45,02% au premier tour et seulement 47,54% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à la Chaussée-Saint-Victor pour les européennes ? Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 3 237 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,79% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,82% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.