Résultat des européennes à Bois-d'Amont : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui vont adopter les électeurs de la Nupes à Bois-d'Amont ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 21,19% à Bois-d'Amont, contre 5,2% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Bois-d'Amont, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,67% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (6,32% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (16,17% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,49% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bois-d'Amont pour la liste RN de Jordan Bardella ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très scruté. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Bois-d'Amont. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour l'amener à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Bois-d'Amont ? La ville de Bois-d'Amont avait opté pour Marine Le Pen à 18,44% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la représentante de l'extrême droite avec 28,51% et 18,54% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,37% contre 62,63%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,46%, alors que les candidats LREM obtiendront 26,67% des voix. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Bois-d'Amont Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Bois-d'Amont lors des dernières élections des députés européens, avec 21,19% des voix. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 16,17% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 15,43%.

11:45 - Bois-d'Amont et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Bois-d'Amont, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 132 logements pour 1 653 habitants, la densité de la ville est de 140 habitants par km². Ses 76 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 20,12 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,26% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 45,6% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2373,73 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, Bois-d'Amont incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Bois-d'Amont : retour sur la participation aux dernières européennes L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 698 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les dernières élections européennes, sur les 572 inscrits sur les listes électorales à Bois-d'Amont, 56,3% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 60,61% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Bois-d'Amont sont lancées Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Bois-d'Amont ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,7% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 73,76% au second tour, c'est-à-dire 998 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,73% au premier tour et seulement 41,91% au second tour. Quelle sera la participation à Bois-d'Amont cette année ? Les jeunes manifestent couramment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?