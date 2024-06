En direct

19:16 - Aux Rousses, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'autre interrogation qui accompagne ces européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 21,24% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 4,27% aux Rousses, contre 26,53% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le RN favori aux Rousses pour les européennes ? La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella sera le principal enseignement pour cette européenne 2024 au niveau local. Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà puissante aux Rousses entre Jordan Bardella en 2019 (16,33%) et Marine Le Pen en 2022 (21,64% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Vent favorable à Hayer aux Rousses ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,64% contre 30,05% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,41% contre 61,59%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis aux Rousses par la suite, lors des élections du Parlement, avec 13,05% au premier tour, contre 36,73% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - 26,53% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 aux Rousses Se retourner sur le dernier test peut encore sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait aux Rousses lors des européennes précédentes, avec 26,53% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 16,42% dans la localité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 16,33%.

11:45 - Élections aux Rousses : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence les habitants des Rousses exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec 57,14% de population active et une densité de population de 89 hab par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,04% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2276,66 euros/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 164 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (19,85%) et le nombre de résidences HLM (9,4% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 47,22%, comme aux Rousses, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes aux Rousses L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. Comment ont voté les habitants de cette localité lors des consultations démocratiques précédentes ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 51,68% des électeurs des Rousses. Le taux d'abstention était de 58,69% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes aux Rousses : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes aux Rousses ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,06% au premier tour et seulement 41,02% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année aux Rousses ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 74,5% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 72,52% au second tour, c'est-à-dire 1 866 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.