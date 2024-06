En direct

19:13 - À Hauts de Bienne, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait donc fini sur la première marche avec 24,66% des bulletins dans la localité. Un score à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,6% à Hauts de Bienne, contre 18,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Hauts de Bienne Le nombre de votes en faveur de Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour ces européennes 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Hauts de Bienne semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Hauts de Bienne ? Hauts de Bienne avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,74%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 26,41% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,95% contre 56,05%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 21,17% au premier tour, contre 24,66% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Hauts de Bienne Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait séduit 27,61% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 18,1% et Yannick Jadot à 10,02%.

11:45 - Hauts de Bienne : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Hauts de Bienne, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 5 167 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 318 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (62,25 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 805 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 880 euros par an, la ville affiche un taux de chômage de 19,77%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Hauts de Bienne, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Hauts de Bienne : quels enseignements ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Hauts de Bienne, 82,09% des électeurs avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières élections. En 2019, durant les élections européennes, 39,63% des électeurs de Hauts de Bienne (Jura) avaient pris part au scrutin. La participation était de 31,68% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Hauts de Bienne À Hauts de Bienne, le taux d'abstention sera sans aucun doute un facteur important des européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 34,52% au premier tour. Au deuxième tour, 34,71% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Hauts de Bienne pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 606 personnes en âge de voter dans la commune, 62,76% étaient allées voter. La participation était de 66,16% au premier tour, soit 1 724 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.