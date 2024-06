En direct

19:23 - À Bois-de-Céné, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 20,09% à Bois-de-Céné, contre 2,99% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bois-de-Céné, le binôme Nupes avait en effet cumulé 16,51% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Bois-de-Céné, entre les 20,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,29% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,1% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Bois-de-Céné A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très analysé. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Bois-de-Céné. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi l'amener à 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Bois-de-Céné plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans La communauté des électeurs de Bois-de-Céné avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République de 2022. La candidate du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 31,66% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,43% contre 50,57%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 25,45% des suffrages sur place, contre 27,10% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (61,65%).

12:45 - En 2019, un précédent au résultat très net Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 211 votants de Bois-de-Céné s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait enregistré 30,06% des voix face à Nathalie Loiseau à 20,09% et François-Xavier Bellamy à 11,82%.

11:45 - Élections européennes à Bois-de-Céné : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Bois-de-Céné comme partout en France. Dotée de 1 041 logements pour 2 159 habitants, la densité de la ville est de 46 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 112 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 240 foyers fiscaux. Dans la commune, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,34 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 37,92% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 42,01% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1093,87 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Bois-de-Céné, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Elections européennes à Bois-de-Céné : état des lieuxde la participation Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 48,33% des personnes aptes à voter à Bois-de-Céné avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 54,15% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Bois-de-Céné ? À Bois-de-Céné, l'une des clés des élections européennes 2024 sera sans aucun doute l'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,49% au premier tour et seulement 56,46% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 24,18% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.