En direct

19:23 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes 2024 ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 8,93% à Chaptelat, contre 22,02% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des élections législatives. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Chaptelat, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,86% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN à Chaptelat ? En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà forte à Chaptelat entre Jordan Bardella en 2019 (21,19%) et Marine Le Pen en 2022 (25% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 31% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Hayer à Chaptelat ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25% contre 29,72% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 41,08% contre 58,92%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 21,68% au premier tour, contre 31,86% pour le binôme Nupes. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - À Chaptelat, Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste du Rassemblement national réunissait 21,19% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 22,02%.

11:45 - Chaptelat : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Chaptelat, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec 48,29% de population active et une densité de population de 116 habitants par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,1% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (92,07%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 876 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,09%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,95%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Chaptelat mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,76% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Chaptelat : les tendances Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Au moment des élections européennes de 2019, 44,04% des électeurs de Chaptelat (Haute-Vienne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 49,4% lors du scrutin de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Chaptelat, 59,8% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Participation à Chaptelat : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Chaptelat. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 82,81% des électeurs de la commune, à comparer avec un taux de participation de 78,77% au deuxième tour, soit 1 306 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,64% au premier tour et seulement 51,44% au second tour.