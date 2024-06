Résultat des européennes à Machilly : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat aux européennes de Machilly pour la liste RN de Jordan Bardella ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national attendue par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci pourrait s'élever à près de 30% à Machilly. Un chiffre qui semble coller avec les points déjà grappillés par le mouvement dans la ville entre les européennes 2019 (19,93%) et Marine Le Pen en 2022 (25,04% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 6 points qui peut encore évoluer.

15:02 - Les électeurs de Machilly plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Machilly avec 25,04% contre 27,02% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,69% contre 56,31%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 15,05% au premier tour, contre 26,96% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Machilly, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Yannick Jadot à Machilly Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble également une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est Yannick Jadot qui l'emportait à Machilly lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 20,61% des votes. La liste doublait celle de Nathalie Loiseau avec 20,27% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 19,93%.

11:45 - Analyse socio-économique de Machilly : perspectives électorales Quel portrait faire de Machilly, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 102 habitants, ce village cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 51 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 659 foyers fiscaux. Dans le village, 17,39 % des résidents sont des enfants, et 5,34 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 159 résidents étrangers, représentant 14,40% de la population, favorisent cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, 43,08% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1252,73 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Machilly, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Machilly : étude du niveau d'abstention aux précédentes européennes L'étude des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Durant les dernières européennes, sur les 313 personnes en âge de voter à Machilly, 56,77% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 62,11% en 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Machilly, 75,55% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Machilly pour les européennes L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Machilly. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 40,91% au premier tour et seulement 39,77% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 78,7% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 75,77% au deuxième tour, c'est-à-dire 594 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.