Résultat des européennes à Ballaison : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Ballaison lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,4%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 21,62%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 36,35% contre 63,65%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Ballaison quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,93% au premier tour, contre 44,44% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, laissant également le binôme LREM finir gagnant.

11:45 - Ballaison : européennes et dynamiques démographiques

Quelle influence les électeurs de Ballaison exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Avec 49,74% de population active et une densité de population de 111 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 8,22% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (77,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 503 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 13,98% et d'une population immigrée de 16,86% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Ballaison mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 17,02% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.