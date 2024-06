Résultat des européennes à Bosmie-l'Aiguille : l'élection 2024 en direct

11:45 - Bosmie-l'Aiguille : démographie, élections et perspectives d'avenir

La démographie et le profil socio-économique de Bosmie-l'Aiguille contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,92%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 685 euros par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 182 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,52%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Bosmie-l'Aiguille mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,21% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.