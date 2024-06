En direct

19:13 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Condat-sur-Vienne à la loupe à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Condat-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 36,21% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 9,8% à Condat-sur-Vienne, contre 21,1% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste.

17:08 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Condat-sur-Vienne ? Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Condat-sur-Vienne semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Condat-sur-Vienne ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Condat-sur-Vienne lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,22%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,45%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 38,44% contre 61,56%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Condat-sur-Vienne quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 19,45% au premier tour, contre 36,21% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour sera à l'avenant, voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes à Condat-sur-Vienne Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Condat-sur-Vienne était composé de la liste de Yannick Jadot avec 12,9% des suffrages, en troisième position, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 21,05% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 21,1%, en tête dans la localité.

11:45 - Condat-sur-Vienne : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Comment la population de Condat-sur-Vienne peut-elle peser sur les résultats des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,6%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (79,15%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (90,57%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 333 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,21%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,47%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Condat-sur-Vienne mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,02% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - À Condat-sur-Vienne, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 5 226 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, 59,1% des personnes en âge de participer à une élection à Condat-sur-Vienne avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,44% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Condat-sur-Vienne : la participation en question L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera immanquablement la participation à Condat-sur-Vienne. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 270 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 21,11% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 17,19% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les prix des matières premières sont notamment capables de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Condat-sur-Vienne.