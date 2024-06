Le résultat de l'élection la plus récente apparait comme un indice instructif au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Grand Bourgtheroulde. Ce dernier avait terminé en tête dans la localité avec 28,17% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (Grand Bourgtheroulde ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,22% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,4%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,5%, devant Emmanuel Macron à 49,5%.

11:45 - Grand Bourgtheroulde : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

À Grand Bourgtheroulde, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,38% et une densité de population de 319 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (84,63%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 630 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,19%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,53%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Grand Bourgtheroulde mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,43% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.