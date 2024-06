17:08 - Sur quel candidat vont converger les supporters de droite à Beauvoir-sur-Mer ?

Si dans toute la France, les sondages d'opinion calculent une évolution du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à environ 40% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.