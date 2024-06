En direct

19:06 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Valence scruté La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections des députés à Valence, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,23% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (29,3% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,93% pour Yannick Jadot, 2,08% pour Fabien Roussel et 1,81% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 6,05% à Valence, contre 23,65% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Valence : 23,65% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 27,06% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le RN favori à Valence pour les européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Valence fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,34% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,33% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Valence Marine Le Pen était largement distancée dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 16,33% contre 27,06% pour Emmanuel Macron et 29,3% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron finissant à 67,4% contre 32,6% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,68%, alors que les candidats Nupes obtiendront 32,23% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes 2019 à Valence Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait pris une petite déculottée aux élections européennes localement. Le candidat arrivait troisième, avec 17,34%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 23,65% et Yannick Jadot avec 18,4%.

11:45 - Valence : démographie, élections et stratégies politiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Valence fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 64 483 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 6 561 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 15 758 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 16,94 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 9,22 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 7 153 personnes (11,10%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 173 euros par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,49%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Valence, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Valence : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières élections. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 18 488 personnes aptes à voter à Valence avaient pris part au scrutin (soit 47,22%). Le taux de participation était de 42,11% en 2014.

09:30 - Abstention à Valence : les leçons des précédentes élections À Valence, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le taux de participation. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 72,29% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 67,89% au deuxième tour, ce qui représentait 27 474 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple en mesure de ramener les citoyens de Valence dans les bureaux de vote.