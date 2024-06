Résultat des européennes à Meroux-Moval : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Meroux-Moval avant les européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux européennes sera très instructif. A noter : Meroux-Moval compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 30,23% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,28% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Meroux-Moval ? La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. La cité de Meroux-Moval avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection suprême il y a deux ans puisque la patronne du parti frontiste prenait la tête avec 28,28% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,31% contre 50,69%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 22,9% des voix sur place, contre 27,91% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,63%.

12:45 - À Meroux-Moval, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait remporté les élections européennes à l'époque à Meroux-Moval, avec 30,23% des bulletins valides devant la liste portée par Yannick Jadot avec 13,77% qui avait elle-même devancé Nathalie Loiseau avec 13,6%.

11:45 - Meroux-Moval : européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Meroux-Moval, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 405 habitants répartis dans 635 logements, ce village présente une densité de 96 habitants par km². Avec 82 entreprises, Meroux-Moval se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 33 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,53 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 32,75% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 152,48 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour conclure, Meroux-Moval incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Meroux-Moval : la mobilisation des habitants aux élections européennes Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédents scrutins européens ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, sur les 591 inscrits sur les listes électorales à Meroux-Moval, 40,66% étaient restés chez eux, contre une abstention de 52,53% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Meroux-Moval À Meroux-Moval, le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère fort de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,88% au premier tour. Au deuxième tour, 49,33% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,89% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 18,31% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.