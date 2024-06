En direct

19:14 - Les votes de la gauche unie en question L'autre source de doute qui accompagne ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 14,7% des bulletins dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,7% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,68% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 1,1% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait glané 3,83% à Bousbecque, contre 28,04% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 28,04% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 35,84% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 45,97% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur qui vont se diriger les voix de droite à Bousbecque ? Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Bousbecque. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Bousbecque Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Bousbecque avec 26,12% contre 35,84% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,34% contre 56,66%. Le RN n'a pas plus convaincu à Bousbecque quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,05% au premier tour, contre 45,97% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Bousbecque, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, une élection très instructive Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas percé il y a cinq ans, la liste de Bardella se contentant de la deuxième place à 25,9% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait contrecaré le parti lepéniste avec 28,04%.

11:45 - Élections européennes à Bousbecque : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Bousbecque, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. Dans la localité, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,09% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2467,95 euros/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 750 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,44%) met en lumière des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,77%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bousbecque mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,46% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Elections européennes passées à Bousbecque : retour sur la participation électorale Assisterons-nous à une amélioration de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? Durant les précédentes européennes, 1 834 personnes aptes à participer à une élection à Bousbecque s'étaient rendues aux urnes (soit 47,65%), contre une participation de 40,32% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Bousbecque Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Bousbecque, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui grève les finances des familles, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Bousbecque (59166). Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 72,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 73,62% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 835 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.