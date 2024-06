Résultat des européennes à Comines : l'élection 2024 en direct

En direct

19:09 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Comines ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais Glucksmann avait atteint 3,63% à Comines, contre 19,07% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Comines, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,31% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Comines, entre les 19,07% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,79% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,9% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Comines pour le Rassemblement national ? Le résultat en faveur de la liste Bardella sera l'enseignement majeur localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Comines semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas avancé dans la localité.

15:02 - Avantage RN à Comines ? Le résultat de l'élection la plus récente est un élément instructif au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient offert un joli score pour le RN à Comines. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 25,64% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM (Comines ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,56% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,4%. Avec 49,61% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,39%.

12:45 - À Comines, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1317 votants de Comines avaient préféré le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste Bardella cumulait 31,67% des votes contre Nathalie Loiseau à 19,07% et Yannick Jadot à 9,98%.

11:45 - Comines : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques de Comines révèlent des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,89% et une densité de population de 775 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (80,0%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 787 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,02%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,12%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,74% à Comines, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Comines : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des Français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Comines, 76,14% des votants ne s'étaient pas déplacés. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Durant les européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 54,08% des inscrits sur les listes électorales de Comines (Nord). Le taux d'abstention était de 64,27% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Comines L'une des clés de ces élections européennes sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Comines. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 67,1% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 68,12% au deuxième tour, soit 6 644 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,73% au premier tour et seulement 36,52% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Comines ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?