19:10 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Linselles ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 15,05% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 4,28% à Linselles, contre 27,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Linselles ? Les sondages prévoient un Jordan Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le porter à 32% à Linselles, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les dernières tendances à Linselles Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,36% contre 39,92% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,22% contre 62,78%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,4% au premier tour, contre 44,63% pour le binôme LREM. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Linselles il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau avisé au moment du scrutin de ce dimanche. À Linselles, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,21% des voix. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 22,87% et Yannick Jadot avec 13,88%.

11:45 - Dynamique électorale à Linselles : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Linselles fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 192 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 575 entreprises, Linselles est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,0 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 170 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,24%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2702,22 euros par mois. Finalement, à Linselles, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Linselles : les chiffres clés Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes atteignait 50,12%, mieux qu'en 2014. Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Durant les européennes de 2019, 3 430 inscrits sur les listes électorales de Linselles s'étaient rendus aux urnes (soit 52,06%). La participation était de 44,38% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Linselles : les leçons des précédentes élections À Linselles, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 715 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,45% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 75,26% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 059 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe est en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Linselles (59126).