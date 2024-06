Résultat des européennes à Boves : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Les électeurs de Boves plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Boves lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,92%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,71%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,65% contre 60,35%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,06% au premier tour, contre 31,55% pour le binôme LREM. Sur la commune de Boves, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Boves, à 25,93%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 24,69% et Yannick Jadot à 11,28%.

11:45 - Élections européennes à Boves : un éclairage démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Boves mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des élections européennes. Dans la commune, 16,46% des résidents sont des enfants, et 24,95% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,29%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 331 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,07%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,94%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Boves mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,04% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Boves ? Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,12%. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des élections précédentes ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 59,2% des électeurs de Boves avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 47,99% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Boves : scrutin en cours À Boves, l'un des critères clés du scrutin européen sera indiscutablement le niveau d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à modifier les choix que feront les électeurs de Boves. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 79,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 79,16% au premier tour, c'est-à-dire 1 986 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.