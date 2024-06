Résultat des européennes à Cagny : l'élection 2024 en direct

17:23 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Cagny

Cagny avait voté pour Marine Le Pen à 15,73% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la représentante du RN avec respectivement 42,39% et 17,82% des votes. Le second tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron finissant à 73,13% contre 26,87% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,97%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 40,10% des voix. Cagny se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 62,16%.