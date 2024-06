En direct

19:12 - À Longueau, quel candidat vont plebisciter les électeurs de la Nupes ? La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Longueau, le binôme Nupes avait en effet cumulé 52,21% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une performance à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 4,16% à Longueau, contre 14,46% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Longueau lors des européennes ? On remarque que Longueau compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,55% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,28% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Longueau penchaient pour Le Pen en 2022 C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Longueau lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,81%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,28%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 47,31% contre 52,69%. Le RN ne convainquait pas plus à Longueau par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,69% au premier tour, contre 52,21% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Longueau, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Longueau Regarder en arrière semble encore une fois avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste RN portée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à Longueau, avec 28,55% des voix devant celle de Nathalie Loiseau avec 14,46% qui avait elle-même devancé Manon Aubry avec 13,39%.

11:45 - Longueau : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Longueau, les élections sont en cours. Avec ses 5 767 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 216 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 696 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (75,58 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Longueau accueille une communauté diversifiée, avec ses 187 résidents étrangers, soit 3,22% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,03% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 635,30 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Longueau écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Longueau Comment votent traditionnellement les habitants de cette agglomération ? Durant les précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 57,14% des électeurs de Longueau, contre un taux de participation de 42,18% pour le scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes à Longueau sont lancées Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Longueau, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les habitants des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,75% au niveau de la commune, contre une abstention de 24,1% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,96% au premier tour et seulement 49,94% au second tour.