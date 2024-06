Résultat des européennes à Bracieux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel candidat vont retenir les supporters de la Nupes à Bracieux ? La Nupes ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 15,88% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 3,84% à Bracieux, contre 22,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à Bracieux ? À Bracieux, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 30,72% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 29,12% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les votants de Bracieux plutôt pour Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Bracieux. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 26,17% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme LREM sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,12% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,77%. Avec 48,24% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,76%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? 30,72% des votes étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 22,34% et Yannick Jadot à 10,3%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec 176 votants de Bracieux.

11:45 - Comprendre l'électorat de Bracieux : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Bracieux, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec 25% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,22%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (74,28%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 576 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,95%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,58%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bracieux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,82% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Bracieux : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 60,88% des électeurs de Bracieux (Loir-et-Cher) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 48,87% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Bracieux pour les élections européennes L'un des critères déterminants de ces élections européennes sera le niveau de participation à Bracieux. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 025 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,54% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 79,32% au second tour, ce qui représentait 813 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,14% au premier tour. Au deuxième tour, 53,51% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Bracieux ? La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des Français sont notamment capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Bracieux.