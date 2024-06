Résultat des européennes à Tour-en-Sologne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Tour-en-Sologne, quels pourraient être les reports du score Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 12,72% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 7,05% à Tour-en-Sologne, contre 15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Tour-en-Sologne ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Tour-en-Sologne semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les inscrits de Tour-en-Sologne penchaient pour Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Tour-en-Sologne. Ce dernier s'était élevé en tête dans la commune avec 31,68% au premier tour avant un formidable 54,90% au 2e sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,35% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,32%. Avec 50% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme sensé au moment du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Tour-en-Sologne, avec 34,09%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 15% et Yannick Jadot à 11,14%.

11:45 - Élections européennes à Tour-en-Sologne : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Tour-en-Sologne, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 1 126 habitants répartis dans 549 logements, ce village présente une densité de 41 hab par km². Ses 53 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 331 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 32 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,9 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,84% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 48,64% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 286,78 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour conclure, à Tour-en-Sologne, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Tour-en-Sologne ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, sur les 475 personnes en âge de voter à Tour-en-Sologne, 42,07% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 52,64% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les élections européennes à Tour-en-Sologne sont lancées L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Tour-en-Sologne. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 865 personnes en âge de voter dans la localité, 84,62% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 82,08% au premier tour, soit 710 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,33% au premier tour et seulement 50,0% au second tour. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Tour-en-Sologne (41250).