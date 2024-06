Résultat des européennes à Cour-Cheverny : l'élection 2024 en direct

En direct

15:32 - En 2019, une tendance pleine d'enseignements Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Cour-Cheverny, avec 23,8%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 23,71% et Yannick Jadot à 12,99%.

11:45 - Élections à Cour-Cheverny : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Cour-Cheverny mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,22% ont plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2462,14 € par mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 149 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,18%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,0%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Cour-Cheverny mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,78% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Cour-Cheverny : les tendances Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 1 214 personnes en âge de participer à une élection à Cour-Cheverny avaient pris part au scrutin (soit 55,74%), contre un taux de participation de 47,67% en 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - La participation aux élections européennes à Cour-Cheverny Le niveau de participation constituera indéniablement l'un des critères principaux de ce scrutin européen à Cour-Cheverny. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,33% des votants de la commune. L'abstention était de 20,41% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,31% au premier tour et seulement 49,19% au deuxième tour. Le conflit armé ukrainien et ses répercussions sur les tarifs du quotidien seraient notamment capables de pousser les habitants de Cour-Cheverny à ne pas rester chez eux.