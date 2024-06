En direct

19:13 - Les voix de la coalition de gauche font envie La Nupes faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 24,27% des bulletins dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,24% à Grand-Champ, contre 25,39% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 25,39% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,48% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,6% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Grand-Champ avant les européennes ? Si en France, les sondages annoncent une évolution du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la présidentielle à Grand-Champ Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,51% contre 34,48% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 37,52% contre 62,48%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 16,29% au premier tour, contre 33,60% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de votes, avec 57,90% sur l'unique circonscription couvrant Grand-Champ.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Grand-Champ Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Grand-Champ lors des européennes précédentes, avec 25,39% des suffrages. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 21,14% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 17,08%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Grand-Champ : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Grand-Champ, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 5 782 habitants répartis dans 2 451 logements, cette agglomération présente une densité de 78 habitants/km². L'existence de 310 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 33 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,81 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,81% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,8%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 30 194 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Grand-Champ incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Grand-Champ : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 52,28% des inscrits sur les listes électorales de Grand-Champ, contre une participation de 44,09% en 2014. La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Grand-Champ, 65,67% des habitants avaient participé.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Grand-Champ ? L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés des européennes à Grand-Champ. Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 79,85% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 79,25% au second tour, ce qui représentait 3 610 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.