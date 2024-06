Résultat des européennes à Bray-sur-Somme : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les habitants de Bray-sur-Somme plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Bray-sur-Somme. Le parti avait obtenu une place en tête dans la ville avec 31,64% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 56,15% au 2e (Bray-sur-Somme ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,42% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,35%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,98%, devant Emmanuel Macron à 41,02%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières européennes à Bray-sur-Somme Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Bray-sur-Somme, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait remporté l'élection, cumulant 40,98% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 16,99% et Manon Aubry à 7,01%.

11:45 - Élections européennes à Bray-sur-Somme : un éclairage démographique Quel impact auront les habitants de Bray-sur-Somme sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 14,29% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 74 habitants/km² et 38,95% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (72,54%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 440 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,54%) révèle des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,58%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bray-sur-Somme mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 44,16% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Bray-sur-Somme : analyse du pourcentage de participation aux précédentes européennes Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les élections européennes de 2019, 55,35% des personnes aptes à voter à Bray-sur-Somme s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 46,72% pour les européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur tout le territoire français, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Bray-sur-Somme, 57,28% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bray-sur-Somme : la participation au cœur des préoccupations L'un des facteurs déterminants des élections européennes 2024 sera indéniablement le taux de participation à Bray-sur-Somme. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,04% au premier tour. Au deuxième tour, 53,79% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Bray-sur-Somme pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,88% des électeurs de la commune. L'abstention était de 24,79% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour.