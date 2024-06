En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait glané 29,89% à Verson, contre 11,27% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Lors du premier tour des législatives à Verson, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,64% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,23% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,57% pour Yannick Jadot, 3,37% pour Fabien Roussel et 2,83% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Verson, entre les 29,89% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,74% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 38,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Verson lors des européennes ?

Les sondages d'intentions de vote prévoient un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des précédentes européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait l'approcher de 23% à Verson, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Verson n'est pas la France et on remarque que le RN n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.