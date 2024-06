Résultat des européennes à Éterville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était élevé à 9,04% à Éterville, contre 29,7% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des élections législatives. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Éterville, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,27% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (3,59% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (19,37% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,29% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Éterville, entre les 29,7% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 42,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 44,09% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Éterville, une liste Bardella favorite ? La fraction d'électeurs de la liste RN portée par Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections des députés européens 2024 localement. En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Éterville entre Jordan Bardella en 2019 (11,48%) et Marine Le Pen en 2022 (15,03% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants d'Éterville penchaient pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 15,03% contre 42,07% pour Emmanuel Macron et 15,75% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 74,84% contre 25,16% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 12,29%, alors que les candidats La République en Marche réuniront 44,09% des voix. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, une tendance déjà tranchante Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? À Éterville, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,7% des suffrages exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 19,37%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 11,48%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Éterville À Éterville, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec une densité de population de 324 hab/km² et un taux de chômage de 8,74%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,32%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,04%) et le nombre de résidences HLM (15,55% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Le taux d'étudiants, de 7,13% à Éterville, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Éterville : la mobilisation des citoyens aux européennes Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? En 2019, pendant les élections européennes, le taux d'abstention atteignait 37,67% des votants d'Éterville, à comparer avec une abstention de 47,5% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Éterville pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Éterville, qu'en sera-t-il de la participation ? Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 84,18% des électeurs dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 83,66% au premier tour, soit 988 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,08% au premier tour. Au second tour, 57,5% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Éterville ?