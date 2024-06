Résultat des européennes à Breux-Jouy : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Breux-Jouy lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,57%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 27,02%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 47,58% contre 52,42%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 22,25% au premier tour, contre 23,17% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de votes, avec 52,45% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

11:45 - Les enjeux locaux de Breux-Jouy : tour d'horizon démographique

Quelle influence la population de Breux-Jouy exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Dans le village, 17,11% des résidents sont des enfants, et 7,81% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,34%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 445 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 5,94% et d'une population immigrée de 10,23% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Breux-Jouy mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,06% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.