En direct

19:10 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes 2024 ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 5,95% à Breuillet, contre 24,32% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Breuillet, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,54% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Le RN favori à Breuillet pour les européennes ? Les enquêtes d'opinion imaginent un RN à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat de 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'amener à 31% à Breuillet, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais Breuillet n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus expéditives.

15:02 - Les enseignements de 2022 Breuillet avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,26%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 27,87% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,73% contre 57,28%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 18,89% au premier tour, contre 24,38% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - En 2019, une tendance déjà tranchante Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Breuillet lors des européennes précédentes, avec 24,32% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 21,18% dans la cité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 13,36%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Breuillet Les données démographiques et socio-économiques de Breuillet montrent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 8,99% peut agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 1271 hab par km² et 48,57% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,71%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 915 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,59% et d'une population étrangère de 7,24% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Breuillet mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,11% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Breuillet : retour sur l'abstention aux dernières européennes Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des dernières élections européennes, 47,11% des inscrits sur les listes électorales de Breuillet (Essonne) avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 54,17% lors du scrutin de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Breuillet : l'abstention au cœur des préoccupations L'un des critères déterminants du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Breuillet. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 5 892 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,29% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 74,55% au second tour, soit 4 393 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 49,19% au premier tour. Au second tour, 45,77% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Les jeunes manifestent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?