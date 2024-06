En direct

19:13 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Chéron fait envie Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 23,49% à Saint-Chéron, contre 6,32% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Chéron, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,52% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Chéron, entre les 23,49% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,73% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,46% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Chéron ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces européennes sera très commenté. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Saint-Chéron. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Chéron ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,16% contre 28,73% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 40,5% contre 59,5%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 20,21% au premier tour, contre 26,46% pour le binôme Ensemble !. Le scénario se répétera au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Saint-Chéron en 2019 ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Saint-Chéron lors des européennes il y a cinq ans, avec 23,49%. La liste avait repoussé le RN de Jordan Bardella aux seconds rôles avec 20,93% des voix.

11:45 - Saint-Chéron : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Chéron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 9,96% et une densité de population de 438 habitants par km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (71,65%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 815 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,86%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,15%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Chéron mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,93% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Saint-Chéron : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. L'analyse des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Pendant les dernières élections européennes, le taux de participation représentait 51,82% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Chéron. Le taux de participation était de 48,49% en 2014.

09:30 - Les européennes à Saint-Chéron sont lancées Ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Chéron, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,05% au premier tour et seulement 51,74% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Chéron cette année ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,97% dans la ville, contre un taux d'abstention de 26,32% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.