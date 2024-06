Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 3,62% à Brignoles, contre 17,73% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Brignoles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,12% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,34% pour Jean-Luc Mélenchon, 3% pour Yannick Jadot, 1,76% pour Fabien Roussel et 0,69% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Brignoles semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

Dernières élections en date, les législatives avaient offert un puissant résultat pour le RN à Brignoles. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 33,93% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 56,33% au deuxième (Brignoles ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait engrangé 33,33% au 1er tour et 58,72% au deuxième dans la ville.

11:45 - Brignoles : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Comment les habitants de Brignoles peuvent-ils impacter les résultats des européennes ? Dans la commune, 19,7% des résidents sont des enfants, et 26,46% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (31,25%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 5 285 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,38% et d'une population étrangère de 9,62% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Brignoles mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,85% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.