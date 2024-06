Résultat des européennes à Briollay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Vent favorable à Hayer à Briollay ? Briollay avait voté pour Marine Le Pen à 17,54% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 33,62% et 21,09% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 31,04% contre 68,96%. Au premier tour des élections législatives, Briollay, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 33,33%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 14,55%. Briollay choisira d'ailleurs un binôme LREM au second tour, vainqueur localement avec 54,89%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Briollay était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,98% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,97% et Jordan Bardella avec 17%.

11:45 - Briollay : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique de Briollay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,37% et une densité de population de 199 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (11,69%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 256 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,24%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Briollay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,84% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières élections européennes à Briollay Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières élections, les 3 194 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 58,33% des votants de Briollay (Maine-et-Loire), à comparer avec un taux de participation de 46,81% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Briollay À Briollay, l'une des clés des élections européennes sera à n'en pas douter l'abstention. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 17,97% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,15% au second tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017. Le conflit israélo-palestinien et ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient de nature à pousser les habitants de Briollay à s'intéresser plus fortement de l'élection.