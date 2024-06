Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Brix. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi anticiper 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Brix ?

Brix avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,7%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 34,19% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 37,66% contre 62,34%. Le RN ratait aussi la première marche à Brix un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,2% au premier tour, contre 41,04% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de votes, avec 59,10% sur l'unique circonscription couvrant la commune.