Résultat des européennes à Tollevast : l'élection 2024 en direct

19:33 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Tollevast, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,33% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une performance à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,83% pour Yannick Jadot, 2,87% pour Fabien Roussel et 2,34% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 8,96% à Tollevast, contre 21,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Tollevast ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un point d'observation clé pour ces élections des députés européens au niveau local, comme dans le reste de la France. Les enquêtes d'opinion imaginent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des précédentes européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit l'approcher de 31% à Tollevast, soit dix points de plus également que ses 21,27% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a visiblement pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Hayer à Tollevast ? Tollevast avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,02%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 30,96% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 39,41% contre 60,59%. Le RN ne convainquait pas plus à Tollevast quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 20,65% au premier tour, contre 30,29% pour le binôme LREM. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - 21,83% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Tollevast Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble également évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. À Tollevast, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,83% des voix. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,27%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 11,38%.

11:45 - Dynamique électorale à Tollevast : une analyse socio-démographique La composition démographique et socio-économique de Tollevast détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 4,21%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (90,54%) souligne l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,73%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 592 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,84%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,33%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Tollevast mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 17,11% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Tollevast Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 52,54% des électeurs de Tollevast (Manche), contre un taux de participation de 44,86% pour les élections européennes de 2014. La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Abstention à Tollevast : les leçons des précédentes élections À Tollevast, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ces élections européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,46% au premier tour et seulement 49% au second tour. Quelle sera la participation à Tollevast pour les élections européennes ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 187 personnes en âge de voter dans la ville, 78,7% avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,71% au premier tour, c'est-à-dire 958 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.