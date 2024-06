Résultat des européennes à Sottevast : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel candidat vont retenir les supporters de la gauche à Sottevast ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 7,25% à Sottevast, contre 21,53% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Sottevast, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,98% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN à Sottevast lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Sottevast. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour l'amener à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Sottevast ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sottevast avec 27,37% contre 31,75% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 45,62% contre 54,38%. Le RN ne convainquait pas plus à Sottevast un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 21,38% au premier tour, contre 31,95% pour le binôme LREM. Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi avisé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Sottevast, avec 24,22%, soit 117 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 21,53% et Yannick Jadot à 11,59%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Sottevast : un regard sur la démographie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Sottevast contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec 37% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,14%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (82,14%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,67%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 442 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (3,36%) et le nombre de résidences HLM (3,5% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Sottevast mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,38% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Sottevast : retour sur la participation aux dernières élections européennes Y aura-t-il une progression de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 51,67% des personnes en capacité de participer à une élection à Sottevast avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,61% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Sottevast ? À Sottevast, l'un des facteurs clés des élections européennes sera à n'en pas douter le taux de participation. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,93% au premier tour. Au second tour, 44,07% des votants se sont déplacés. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,6% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux de participation de 77,19% au premier tour, ce qui représentait 836 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.