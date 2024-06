Résultat des européennes à Bussières : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont converger les 30,25% de la Nupes à Bussières ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bussières, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,25% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une performance à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,7% à Bussières, contre 20,3% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Bussières : les 20,3% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,12% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,62% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bussières pour la liste Rassemblement national ? Le score de la liste RN portée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection des députés européens au niveau local. Si on extrapole la progression du Rassemblement national annoncée par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait se situer à environ 40% à Bussières. Un calcul qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà grattés par les lepénistes dans la zone depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut encore évoluer.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Bussières ? La communauté des électeurs de Bussières avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection suprême il y a deux ans puisque la patronne du parti d'extrême droite s'imposait avec 30,89% au premier tour. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 51,36%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 23,31% des votes sur place, contre 30,25% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (58,24%).

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Bussières il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bussières, avec 26,69%, soit 142 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 20,3% et Yannick Jadot à 11,47%.

11:45 - Bussières : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Bussières, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 843 logements pour 1 521 habitants, la densité de la commune est de 94 hab/km². Ses 85 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (66,43 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,79% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 232,59 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. En résumé, Bussières incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Bussières : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des élections passées. En 2019, à l'occasion des européennes, 46,67% des personnes aptes à participer à une élection à Bussières avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 56,94% lors du scrutin de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Bussières, 67,92% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter à Bussières : la participation au cœur des préoccupations À Bussières, le niveau d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs décisifs du scrutin européen. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,35% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 76,36% au deuxième tour, c'est-à-dire 817 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,86% au premier tour et seulement 39,46% au deuxième tour. Le conflit armé israélo-palestinien et son impact sur les prix du quotidien seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Bussières .