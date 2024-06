Résultat des européennes à Rozier-en-Donzy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:23 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Rozier-en-Donzy ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le principal enseignement pour cette élection européenne 2024 au niveau local. Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion annoncent une évolution du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Hayer à Rozier-en-Donzy ? Rozier-en-Donzy avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,58%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 27,1% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,98% contre 56,02%. Le RN ratait aussi la première marche à Rozier-en-Donzy un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,45% au premier tour, contre 24,49% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui cumulera le plus de votes, avec 53,41% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Rozier-en-Donzy Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. 22,28% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,23% et Yannick Jadot à 16,67%. Le RN s'était affiché en tête avec pas moins de 127 électeurs de Rozier-en-Donzy.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Rozier-en-Donzy Quel portrait faire de Rozier-en-Donzy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 422 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 77 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 419 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 30 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,33 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 40,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 45,82% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 118,99 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Rozier-en-Donzy, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Rozier-en-Donzy L'étude des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 600 inscrits sur les listes électorales à Rozier-en-Donzy, 46,04% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 60,76% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Rozier-en-Donzy pour les élections européennes À Rozier-en-Donzy, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,65% au premier tour et seulement 56,21% au second tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,3% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre un taux d'abstention de 18,8% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.