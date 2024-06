Résultat des européennes à Pouilly-lès-Feurs : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Pouilly-lès-Feurs à la loupe à gauche En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait atteint 24,69% à Pouilly-lès-Feurs, contre 6,58% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Pouilly-lès-Feurs, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,13% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Pouilly-lès-Feurs à l'issue des européennes ? Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà solide à Pouilly-lès-Feurs entre Jordan Bardella en 2019 (24,28%) et Marine Le Pen en 2022 (29,95% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 34% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Situation favorable au RN à Pouilly-lès-Feurs ? La communauté des électeurs de Pouilly-lès-Feurs avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la figure du parti frontiste s'imposait avec 29,95% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,6% contre 51,4%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 21,13% des suffrages sur place, contre 26,23% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,05%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas percé il y a cinq ans, Bardella devant se contenter de la deuxième place à 24,28% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 24,69%.

11:45 - Analyse socio-économique de Pouilly-lès-Feurs : perspectives électorales Dans les rues de Pouilly-lès-Feurs, le scrutin est en cours. Dotée de 614 logements pour 1 206 habitants, la densité de la ville est de 96 hab/km². Avec 57 entreprises, Pouilly-lès-Feurs est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 18,89 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 26,51 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 30,52% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 363,61 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pouilly-lès-Feurs incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Pouilly-lès-Feurs : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 59,43% des personnes aptes à participer à une élection à Pouilly-lès-Feurs s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 41,82% en 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - L'abstention aux européennes à Pouilly-lès-Feurs À Pouilly-lès-Feurs, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ces élections européennes. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,82% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 18,96% au second tour. En comparaison, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Pouilly-lès-Feurs.