En direct

19:24 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? Une autre source de doute qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,65% des voix dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 2,99% à Cabasse, contre 12,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Cabasse lors des européennes ? Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour cette européenne localement, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Cabasse semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en tête à la dernière présidentielle à Cabasse Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Cabasse. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 34,19% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 67,21% au 2e (Cabasse ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,56% au premier tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 16,56% et Emmanuel Macron troisième avec 13,82%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 67,76%, devant Emmanuel Macron à 32,24%.

12:45 - 40,41% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Cabasse Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, terminait en tête des élections européennes à l'époque. Ladite liste enregistrait 40,41% des votes, soit 297 voix, devant Nathalie Loiseau à 12,93% et Manon Aubry à 7,89%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Cabasse La démographie et la situation socio-économique de Cabasse contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 42 habitants/km² et un taux de chômage de 15,33%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une voiture (71,33%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 714 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,69%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (11,41%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Cabasse mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,08% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Cabasse Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Durant les européennes de 2019, 52,36% des inscrits sur les listes électorales de Cabasse avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 48,3% lors des élections européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Cabasse À Cabasse, le taux d'abstention sera indéniablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs du quotidien sont capables de ramener les électeurs de Cabasse (83340) vers les urnes. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 73,28% au second tour, c'est-à-dire 1 119 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,61% au premier tour. Au deuxième tour, 43,08% des électeurs ont exercé leur droit de vote.