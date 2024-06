Résultat des européennes au Thoronet : l'élection 2024 en direct

En direct

17:05 - Les inscrits du Thoronet plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin le plus récent semble parfaitement sensé au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un beau démarrage pour le RN au Thoronet. Le parti s'était hissé en tête dans la localité avec 32,22% au premier round et surtout 58,88% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,12% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,05%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 63,22%, devant Emmanuel Macron à 36,78%.

12:45 - En 2019, un précédent au résultat très net Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? 36,79% des voix s'étaient portées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 17,13% et Yannick Jadot à 8,81%. Le mouvement eurosceptique s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 380 électeurs du Thoronet.

11:45 - Le Thoronet : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Comment la population du Thoronet peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 13,27% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 42,69% de population active et une densité de population de 65 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 132 euros par an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 007 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,77%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,4%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,75%, comme au Thoronet, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

10:30 - Perspectives de la participation aux élections européennes au Thoronet La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h. Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, 53,89% des électeurs du Thoronet (Var) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 45,66% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent au Thoronet : quel sera le taux d'abstention ? Ce dimanche, lors des élections européennes au Thoronet, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,51% au premier tour et seulement 46,07% au second tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 77,42% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,42% au premier tour, soit 1 574 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.