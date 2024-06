En direct

19:08 - Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Canteleu ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 10,82% à Canteleu, contre 15,61% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Canteleu, le binôme Nupes avait en effet glané 30,43% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (32,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,89% pour Yannick Jadot, 2,43% pour Fabien Roussel et 2,62% pour Anne Hidalgo).

17:08 - À Canteleu, un Rassemblement national favori ? À Canteleu, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,62% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 23,86% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,86% contre 32,5% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,31% contre 58,69%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 22,95% au premier tour, contre 30,43% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Canteleu, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée au moment du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - 26,62% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Canteleu Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 1061 électeurs de Canteleu s'étaient tournés vers la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella attirait ainsi 26,62% des votes face à Nathalie Loiseau à 15,61% et Yannick Jadot à 11,49%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Canteleu Dans la ville de Canteleu, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 39% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,76% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 230 euros/an peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,25% et d'une population étrangère de 10,32% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Canteleu mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,5% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Canteleu Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Canteleu, 71,2% des votants ne s'étaient pas déplacés. Pour comprendre le vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 52,52% des inscrits sur les listes électorales de Canteleu (Seine-Maritime) avaient déserté les urnes, contre une abstention de 61,02% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Canteleu : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Canteleu ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 8 780 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 66,37% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 69,18% au premier tour, soit 6 074 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,56% au premier tour et seulement 40,88% au deuxième tour. Les jeunes générations manifestent la plupart du temps une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?