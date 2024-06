Résultat des européennes à Saint-Martin-de-Boscherville : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Martin-de-Boscherville avant les européennes Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Martin-de-Boscherville semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Martin-de-Boscherville ? Avec 14,63%, c'est un score insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Saint-Martin-de-Boscherville au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 43,31% et 15,98% des suffrages. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 73,52% contre 26,48% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 11,82%, alors que les candidats LREM réuniront 47,98% des voix. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Martin-de-Boscherville lors des dernières élections des députés européens, avec 34,12% des suffrages. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 15,09% dans la ville. Yannick Jadot échouait troisième, avec 14,96%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Martin-de-Boscherville façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Saint-Martin-de-Boscherville, les élections sont en cours. Avec ses 38,44% de cadres pour 1 541 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 117 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 744 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,88 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,33% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 44,38% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 773,98 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Saint-Martin-de-Boscherville, les enjeux locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Martin-de-Boscherville ? Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Saint-Martin-de-Boscherville, 60,76% des habitants avaient voté. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des élections précédentes. Au moment des précédentes européennes, 781 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Martin-de-Boscherville avaient pris part à l'élection (soit 61,79%), contre un taux de participation de 54,88% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Martin-de-Boscherville : quel sera le taux de participation ? À Saint-Martin-de-Boscherville, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces européennes. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,04% au premier tour. Au second tour, 46,83% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 274 personnes en âge de voter au sein de la ville, 16,78% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 16,95% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.