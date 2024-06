En direct

19:07 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes au Grand-Quevilly ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 10,07% au Grand-Quevilly, contre 15,58% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections des députés au Grand-Quevilly, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,26% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes au Grand-Quevilly ? La part des électeurs de la liste Bardella sera un point d'observation clé pour cette élection du Parlement européen à l'échelle locale. On note que Le Grand-Quevilly fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,3% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 29,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un joli démarrage pour le RN au Grand-Quevilly. Le parti était arrivé en tête dans la commune avec 25,75% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,13% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,97% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 24,69%. Avec 46,53% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,47%.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience déjà tranchante Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 30,3% des voix s'étaient portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 15,58% et Raphaël Glucksmann à 10,07%. Le mouvement nationaliste attirait ainsi 3018 votants du Grand-Quevilly.

11:45 - Le Grand-Quevilly et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et la situation socio-économique du Grand-Quevilly contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 16,38% des résidents sont des enfants, et 10,94% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 173 euros par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,06%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,08%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Grand-Quevilly mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,49% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation au Grand-Quevilly ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur tout le territoire français, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. Au Grand-Quevilly, 65,57% des électeurs avaient voté. Au cours des consultations démocratiques passées, les 26 200 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 10 428 personnes en âge de voter au Grand-Quevilly, 55,51% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 46,02% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes au Grand-Quevilly : la participation en question L'un des facteurs clés de ces européennes 2024 sera le taux de participation au Grand-Quevilly. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,25% au premier tour. Au second tour, 46,65% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 75,18% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 73,96% au deuxième tour, ce qui représentait 13 731 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.