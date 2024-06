Résultat des européennes à Montigny : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le RN favori pour les européennes à Montigny ? Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion annoncent une progression moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 25% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Montigny lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,97%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 16,24%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 30,69% contre 69,31%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Montigny par la suite, lors des élections législatives, avec 15,38% au premier tour, contre 39,38% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Montigny, c'est finalement une majorité Nupes qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la défaite du RN.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections de 2019 à Montigny Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Montigny lors des précédentes élections européennes, avec 31,6% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 15,49% dans la localité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 13,5%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Montigny Quel portrait faire de Montigny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 26,26% de cadres supérieurs pour 1 285 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 64 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 395 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (91,07 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 36,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 473,26 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Montigny, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Montigny : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'analyse des dernières élections permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 34,08% au niveau de Montigny. Le taux d'abstention était de 39,42% pour les élections européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Montigny pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Montigny, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 059 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 83,96% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 82,25% au premier tour, c'est-à-dire 871 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle est notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Montigny .