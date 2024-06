Résultat des européennes à Carcassonne : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a énormément séduit à Carcassonne au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 26,03% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,46% contre 52,54%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 27,45% des suffrages sur place, contre 28,28% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 51,13%, contre 48,87% en moyenne pour les candidats Nupes.

11:45 - Carcassonne : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

À Carcassonne, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. Avec une densité de population de 706 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,36%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 704 euros/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,45% et d'une population étrangère de 9,80% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Carcassonne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,53% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.