Résultat des européennes à Pennautier : l'élection 2024 en direct

11:45 - Démographie et politique à Pennautier, un lien étroit

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pennautier révèlent des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 9,92% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Avec 45,59% de population active et une densité de population de 140 habitants par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (85,28%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 972 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,1%) et le nombre de résidences HLM (5,63% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Pennautier mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,48% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.