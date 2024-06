Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 13,16% à Carlepont, contre 6,03% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Carlepont, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,61% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Carlepont, entre les 13,16% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,88% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,42% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Carlepont pour la liste RN ?

A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux européennes sera très scruté. Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à près de 50% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.